Il Barcellona ‘svende’ Christensen: occasione Inter per gennaio

Andreas Christensen può diventare la nuova opportunità di mercato per l’Inter in vista della finestra di gennaio. Come raccontato negli ultimi giorni, sono diversi i profili entrati nell’agenda nerazzurra per quanto riguarda il reparto arretrato. Una necessità nata dai numerosi infortuni subiti nell’ultimo periodo dalla difesa di Simone Inzaghi.

Il profilo del centrale di proprietà del Barcellona non è nuovo dalle parti di Viale della Liberazione. Già ai tempi del Chelsea, infatti, il danese era stato più volte sondato dal club nerazzurro e da allora non è mai realmente uscito dai radar.

Come quanto riferito dal giornalista Rudy Galetti e rimbalzato nelle ultime ore sui media spagnoli, il Barcellona a gennaio sarà costretto a piazzare Christensen in uscita per facilitare l’iscrizione di Dani Olmo alla seconda parte di stagione. Lo spagnolo, prelevato in estate dal Lipsia, era stato inizialmente iscritto ‘grazie’ all’infortunio dell’ex Chelsea.

Secondo queste ultime indiscrezioni, Inter e Juventus avrebbero mostrato un interesse concreto nei confronti del difensore valutato sui 30 milioni di euro. Una cifra al momento sopra le possibilità di spesa dei due club, disposti ad offrire invece un prestito con opzione.