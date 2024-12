Marotta alla cena di Natale: “Oaktree ha capito subito una cosa sull’Inter”

Come ogni anno, l’Inter ha organizzato la consueta cena di Natale con tutti i propri dipendenti, dai calciatori allo staff tecnico, dai dirigenti a tutti coloro che lavorano negli uffici della sede. Un tradizionale appuntamento che quest’anno si è tenuto a San Siro, addobbato e illuminato proprio per questa speciale occasione.

Un Natale speciale per Beppe Marotta che dalla scorsa estate è diventato nuovo presidente dell’Inter grazie alla nomina di Oaktree: il fondo statunitense divenuto proprietario del club nerazzurro a cui lo stesso dirigente varesino ha rivolto buona parte del suo discorso. In particolare, il numero uno del club ha sottolineato l’abilità del nuovo proprietario di aver subito inteso il contesto in cui si trovava, dando massima continuità al progetto sportivo già in vigore.

Queste le parole di Marotta: “La festa di Natale è per antonomasia quella della famiglia e vorrei sottolineare questo concetto: noi siamo una famiglia, un insieme di persone con grandi valori, e questo è l’aspetto più importante. È un momento in cui, come in tutte le famiglie, si fa anche un consuntivo, della stagione passata che è stata splendida, e di quella in corso. Abbiamo avuto un cambiamento nell’assetto societario con l’arrivo di Oaktree e sento di esprimere loro un grande ringraziamento: sono arrivati in punta di piedi, senza fare proclami e hanno sposato in pieno i valori dell’Inter per dare continuità storica al club nel rispetto della sostenibilità. Nello sport non è vero che esiste l’equazione ‘chi più spende più vince’ e attraverso la vostra competenza ed esperienza possiamo regalarci ancora grandi traguardi. I due valori importanti che dobbiamo riconoscerci sono il grande senso di appartenenza e la grande cultura del lavoro. Dobbiamo perseguire successi nel rispetto della sostenibilità ma essere ambiziosi: l’ambizione sportiva non è arroganza”.