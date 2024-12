Il discorso di Inzaghi sulle vittorie alla cena di Natale dell’Inter

Si è tenuta ieri sera la tradizionale cena di Natale dell’Inter, che come ogni anno ha riunito tutti i dipendenti del club nerazzurro, calciatori, staff e tutti coloro che quotidianamente lavorano presso gli uffici della sede di Viale della Liberazione.

Un evento che si è tenuto quest’anno a San Siro e che ha visto come di consuetudine il discorso di Simone Inzaghi, oltre a quello del presidente Marotta. Come ribadito dal tecnico, si tratta per lui del quarto Natale trascorso all’Inter: un risultato acquisito grazie ai successi ottenuti in campo e che l’allenatore spera di replicare anche in questa stagione.

Questo l’intervento di Inzaghi durante la cena: “È un piacere essere qui con voi, per me è il quarto Natale e quindi motivo di grande orgoglio. Ringrazio tutte le persone che lavorano dietro le quinte, facendoci sentire a casa ogni giorno. Un pensiero alla squadra, ai successi che ci sono stati in questi anni sperando di ripeterci. Grazie a voi e ai tifosi sono convinto si possa fare ancora qualcosa di importante”.