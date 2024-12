Cassano SHOCK: “Inzaghi è scarso, una pippa”

Nuovo attacco frontale da parte di Antonio Cassano nei confronti di Simone Inzaghi. L’ex centravanti, noto opinionista del format Viva el Futbol creato insieme agli amici Daniele Adani e Nicola Ventola, si è scagliato contro l’allenatore dell’Inter per l’atteggiamento mostrato in campo dai nerazzurri in Champions League nell’ultima sconfitta contro il Bayer Leverkusen.

Queste le parole durissime di Cassano: “C’è una grande differenza, in panchina c’è un fenomeno nel Leverkusen e una ‘pippa’ nell’Inter. Per me sì. Pippa esagerato? E’ un modo di dire… Facciamo così allora, dico che è scarso. Togli Wirtz che è un fenomeno, mi dite un solo giocatore nel Leverkusen che giocherebbe nell’Inter?”.

L’ex calciatore, richiamato da Adani e Ventola per i termini utilizzati, ha poi rincarato la dose: “C’è una differenza, un allenatore è aperto a fare calcio, ad essere propositivo e coraggioso, ad avere la palla. Quando Bastoni dice che il Leverkusen è meglio del City, dice una stupidaggine. Il Leverkusen fa una grande partita perché il suo allenatore studia. Il nostro allenatore stranamente nelle partite complicate in Champions mette Taremi che deve correre dietro mediano e fare sportellate a destra e sinistra, poi uno tra Lautaro e Thuram. Ma noi non facciamo calcio in Europa, facciamo un gol a partita di contropiede. In Italia è talmente più forte che ti sembra che gioca bene e domina. Prima ho usato la parola pippa, non è una pippa, ma è un allenatore che a me non piace, non è buono. L’anno scorso è andato fuori con una squadra meno forte della sua, l’Atletico”.