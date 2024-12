Cassano attacca Inzaghi: Adani e Ventola lo interrompono in diretta

Ha creato non poco imbarazzo nello studio di Viva el Futbol l’attacco shock di Antonio Cassano nei confronti di Simone Inzaghi. L’ex calciatore ha infatti definito il tecnico dell’Inter ‘scarso’, usando un termine come ‘pippa’ che ha fatto scattare l’intervento immediato degli altri due opinionisti, Nicola Ventola e Lele Adani.

Entrambi, infatti, hanno subito invitato Cassano a correggere il tiro in merito alla definizione utilizzata per descrivere Inzaghi come allenatore. In particolare, dopo lo sgomento di Ventola, è stato Adani ad intervenire a gamba tesa: “Pippa è esagerato, Anto. Pippa non l’hai mai usato”.