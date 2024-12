Perché l’Inter può davvero piazzare il COLPO in attacco a gennaio

Ci sono almeno due buoni motivi per credere che l’Inter, contrariamente alle previsioni iniziali, possa piazzare un colpo importante in attacco. Alla luce di alcune recenti indiscrezioni, al club nerazzurro si potrebbe presentare l’occasione di inserire in attacco una pedina di livello per aiutare l’organico di Simone Inzaghi nella seconda parte di stagione.

Come ribadito più volte, però, tutto dipenderà da eventuali cessioni nel reparto d’attacco. E, ad aiutare i dirigenti dell’Inter, potrebbe essere Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è schizzato da qualche giorno in cima alle preferenze del Torino per rimpiazzare l’infortunato Duvan Zapata. I granata hanno gli uomini contati in avanti ed hanno così individuato l’ex Bologna come obiettivo di mercato.

L’Inter, che in questa stagione ha concesso pochissimo spazio ad Arnautovic, sarebbe disposta a far partire il centravanti gratis, a sei mesi dalla scadenza del contratto. Questo a patto che il Torino si faccia eventualmente carico della parte di ingaggio da versare nella seconda parte di stagione, pari a 1,7 milioni di euro netti.

Un addio che potrebbe far bene anche allo stesso Arnautovic, sempre più ai margini dell’Inter dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie anche dal sorprendente Tucu Correa nelle ultime settimane. Nonostante la sua sia una presenza importante all’interno dello spogliatoio, l’esigenza di tornare a giocare con continuità potrebbe avere la meglio.

Allo stesso tempo, un suo addio darebbe all’Inter l’opportunità di tornare sul mercato degli attaccanti. Un assist, in tal senso, è arrivato nella giornata di ieri dall’Inghilterra. Per l’ennesima volta nelle ultime settimane, Arne Slot si è detto pubblicamente preoccupato per le condizioni di Federico Chiesa. Il tecnico olandese ha riconosciuto le proprie difficoltà nel concedergli minuti, aprendo difatti ad un possibile addio a gennaio.

Dal Liverpool, dunque, potrebbe presentarsi per l‘Inter la grande occasione per l’attacco. Un’operazione che il club nerazzurro vorrebbe eventualmente impostare sulla base del prestito con opzione per la prossima estate. Non solo per un tema economico con cui inevitabilmente bisogna fare i conti, ma anche per testare da vicino quelle che sono le reali condizioni di un calciatore che negli ultimi sei mesi non ha quasi mai visto campo.