Inter, svelati i costi REALI della rosa: primo Luis Henrique

In seguito alla pubblicazione del bilancio dell’Inter che è stato approvato nella giornata di oggi dall’assemblea dei soci del club, emergono molti dettagli sulle spese. La società nerazzurra ha investito un buon capitale nel corso dell’anno fiscale 2024/25 e ora è possibile scoprire per quali giocatori sono stati spesi più soldi.

Grazie all’analisi di Calcio e Finanza, si può scoprire come Luis Henrique sia il giocatore che sia pesato maggiormente sul bilancio dell’Inter con un costo di 22,8 milioni di euro. Alle sue spalle troviamo poi l’altro acquisto pre-Mondiale per Club, ovvero Petar Sucic e sul terzo gradino del “podio” c’è il portiere Josep Martinez.

Ovviamente nel conto non rientrano ancora quegli acquisti come Ange-Yoan Bonny oppure Andy Diouf che sono stati fatti da luglio in avanti e quindi rientreranno poi nel prossimo bilancio del club nerazzurro. Di seguito la lista sui maggiori investimenti fatti dall’Inter sul mercato in entrata negli ultimi dodici mesi: