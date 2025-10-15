15 Ottobre 2025

Altri stop fisici per l’Inter: Chivu ne perde due solo oggi

Pioggia di infortuni in casa nerazzurra

Le parole di Cristian Chivu dopo Juventus-Inter

Piove sul bagnato in casa Inter per quanto riguarda gli infortuni: nella giornata odierna sono arrivate due brutte notizie dall’infermeria nerazzurra per il tecnico Cristian Chivu. Dopo l’annuncio della frattura al polso per Raffaele Di Gennaro che lo terrà fermo ai box per alcune settimana, spunta un altro problema.

Come rende noto la stessa Inter, si è fermato anche Matteo Darmian. Il difensore nerazzurra è vittima di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, un problema muscolare che è venuto a galla nelle scorse ore e che è stato notato dagli esami strumentali a cui il numero 36 si è sottoposto oggi.

Questo il comunicato ufficiale della società nerazzurra: “Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate giorno per giorno”.

