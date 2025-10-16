Colpo di scena Inter: può dire addio dopo sei mesi

Sebbene sia arrivato solamente la scorsa estate, uno dei volti ‘nuovi’ di casa Inter potrebbe improvvisamente lasciare durante il prossimo calciomercato di gennaio. A due giorni dal ritorno in campo previsto nell’anticipo contro la Roma all’Olimpico, ecco la notizia che rischia di cogliere impreparato soprattutto Cristian Chivu.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, a salutare l’Inter per la seconda volta potrebbe essere Aleksandar Kolarov, attuale vice allenatore. L’ex calciatore serbo, tornato in estate come secondo di Chivu, sarebbe infatti finito nel mirino della Stella Rossa per la possibile successione dell’attuale allenatore Vladan Milojevic.

Il serbo, a sua volta, è entrato nel mirino della Federcalcio e sembra essere in pole per la panchina della Serbia. Qualora Milojevic dovesse quindi accettare la proposta da parte della federazione, a quel punto per Kolarov si spalancherebbero le porte della Stella Rossa. Per l’interista sarebbe una grande occasione da primo allenatore, davvero difficile da rifiutare nonostante il suo legame all’Inter.