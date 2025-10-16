L’Inter batte la Juve ci CR7: fatturato RECORD in Italia

Quella di ieri è stata una giornata senz’altro storica per i colori dell’Inter. L’Assemblea degli Azionisti del club nerazzurro si è infatti riunita per approvare il bilancio della scorsa stagione, il quale ha evidenziato dei risultati record sia per la stessa società interista, ma soprattutto per il calcio italiano.

Come già era stato anticipato nelle scorse settimane, l’Inter ha infatti evidenziato un fatturato da 546 milioni di euro, il più alto di sempre tra club professionistici in Italia. Battuta anche la Juventus di Cristiano Ronaldo che deteneva il record in precedenza con incassi pari a 464 milioni per la stagione 2018-19.

Un traguardo straordinario che sembrava impensabile solamente pochi anni fa, quando il club navigava invece in acque preoccupanti. Ora, grazie alla bontà del lavoro svolto dagli attuali dirigenti interisti, per la prima volta in quindici anni l’Inter ha chiuso il proprio bilancio facendo addirittura registrare un utile netto da 35,4 milioni di euro.