L’Inter vacilla davanti alla Premier: cosa succede a gennaio

La Premier League è pronta a spaventare l’Inter con una nuova importante offerta per il prossimo mercato di gennaio. A differenza di quanto avvenuto la scorsa estate, quando il club nerazzurro rifiutò una proposta da circa 32 milioni di euro dal Crystal Palace per Yann Bisseck, le cose stavolta potrebbero cambiare totalmente.

Nel mirino del campionato inglese rimane ancora il centrale tedesco, il cui futuro all’Inter è ufficialmente in bilico. Con l’approdo in panchina di Cristian Chivu il classe 2000 ha perso centralità, sia per alcuni errori commessi ad inizio stagione, ma anche a causa dell’impatto impressionante avuto da Manuel Akanji con il suo approdo a Milano.

Bisseck, che negli ultimi mesi ha perso la Nazionale Tedesca, vorrebbe ritrovare minuti e fiducia per partecipare al prossimo Mondiale. Qualora le cose non dovessero cambiare all’Inter, come spiegato dal Corriere dello Sport, potrebbe dunque spingere per partire a gennaio. A quel punto, davanti ad offerte superiori ai 30 milioni, ecco che stavolta i dirigenti nerazzurri potrebbero vacillare sul serio.

Sulle tracce del difensore si è registrato di recente il forte interesse dell’Eintracht Francoforte. Bisseck, però, preferirebbe un’esperienza nel campionato inglese dove in sondaggi nei suoi confronti di certo non mancano, come quello del Crystal Palace dell’ultima estate.