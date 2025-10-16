Infortunio alle spalle: titolare a sorpresa in Roma-Inter

Si è ufficialmente conclusa la pausa della prima metà di ottobre riservata agli impegni delle Nazionali e siamo ormai pronti al ritorno in campo. Si ricomincia sabato 18 ottobre in una giornata in cui i riflettori più luminosi saranno ovviamente puntati sull’anticipo serale tra Roma-Inter, in programma allo stadio Olimpico con fischio d’inizio alle 20.45.

Una sfida d’alta classifica per due squadre che sino a questo momento hanno viaggiato a ritmi da scudetto, ma che vedrà in campo tantissimi campioni. Tra questi, è confermato il recupero totale di Paulo Dybala che sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle l’infortunio del mese scorso. L’argentino, rientrato per uno spezzone di gara contro la Fiorentina nell’ultima gara prima della sosta, dovrebbe partire dal primo minuto.

Gasperini non ha ancora deciso e sino all’ultimo si porterà il ballottaggio tra la Joya e Lorenzo Pellegrini, altro candidato al ruolo di trequartista al fianco dell’indiscutibile Soulé. I dubbi principali legati all’impiego di Dybala sono di natura fisica, visto che l’argentino in questa stagione ha disputato una sola partita dal primo minuto.

In casa Inter, invece, niente da fare per quanto riguarda Marcus Thuram: l’attaccante francese aveva riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra in occasione della vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga. Il centravanti proseguirà con le terapie anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di tornare pienamente disponibile la settimana dopo contro il Napoli.