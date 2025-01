Svelato un retroscena: “2 richieste di mercato sfumate”, Inzaghi deluso

Nel corso dell’ultima diretta sul canale di Cronache di Spogliatoio, si è parlato della lotta Scudetto e di quali squadre abbiano più o meno fattori come punti di forza in questa corsa verso la vittoria del campionato che al momento vede nei primi posti Atalanta, Napoli e Inter.

Presente in studio c’era anche Fabrizio Biasin, noto giornalista vicino al mondo nerazzurro, che ha svelato un retroscena di mercato della scorsa estate: “Inzaghi ha chiesto due cose: un difensore d’esperienza e Gudmundsson e non hanno preso nessuno dei due”.

Biasin sottolinea quindi come il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi avesse due desideri ben precisi per la sua squadra in sede di mercato ma che nessuno dei due sia stato esaudito mentre alla fine sono invece arrivati un difensore meno pronto come Palacios, il secondo portiere Josep Martinez e poi gli svincolati Taremi e Zielinski. Una situazione che potrebbe aver anche deluso l’allenatore piacentino.