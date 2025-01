Lautaro: “Lottiamo a testa alta su tutti i fronti, orgoglioso dell’Inter”

A poche ore di distanza dalla bruciante sconfitta in Supercoppa Italiana nel derby contro il Milan, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ci mette la faccia e ha parlato del momento della squadra ai microfoni di Radio TV Serie A.

Il numero 10 nerazzurro non vuole perdersi d’animo dopo il ko di Riad e ha rilanciato tutte le ambizioni e la voglia di raggiungere traguardi importanti che hanno lui e i suoi compagni. Questo il messaggio che l’argentino ha voluto mandare a tutti i tifosi:

“Ai compagni ho detto tutto negli spogliatoi e rimane lì dentro. La sola cosa che posso dire è che sono orgoglioso di vestire questa maglia, di difenderla e di avere i compagni che ho. Non dobbiamo assolutamente abbassare la testa, dobbiamo lottare a testa alta su tutti i fronti per gli obiettivi che abbiamo. I tifosi? Li ringrazio perché ci sono sempre vicini, anche se oggi non eravamo in Italia il loro calore si sente. Mando un bacio a tutti”.