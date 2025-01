Riflessioni Inter su Asllani: pochi i progressi in tre anni nerazzurri

Uno dei temi più discussi tra i tifosi dell’Inter all’indomani della delusione dovuta alla sconfitta contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana, è quello legato a Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è di nuovo finito nel mirino della critica ieri sera nella rimonta da 2-0 a 2-3 dei rossoneri.

Molti sostenitori nerazzurri indicano il numero 21 di Simone Inzaghi come uno dei colpevoli della sconfitta nel derby in finale e affermano che non sia ancora riuscito a raggiungere il livello necessario per competere ai massimi livelli con la maglia dell’Inter nelle partite che contano di più.

Viene quindi da chiedersi se la prestazione di Riad non rischia di suonare per Asllani come un campanello d’allarme sul suo futuro in questo club perché ormai è giunto al suo terzo anno all’Inter e in molti avrebbero voluto vedere maggiori progressi nonostante la giovane età dell’albanese.

Se un suo addio nel mercato di gennaio pare davvero impossibile ad oggi, un ragionamento diverso potrà invece essere fatto in ottica estate quando potrebbe essere ceduto dalla società se decidesse di non aspettarlo più e di puntare su altri centrocampisti.