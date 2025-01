Durissimo attacco a Sommer: “Non può subire gol così, da bambini”

Come spesso capita dopo delle sconfitte dolorose in match molto sentiti come quello di ieri sera contro il Milan, il giorno dopo il ko in finale di Supercoppa Italiana è ricco di polemiche in casa Inter. Tanti giocatori nerazzurri sono finiti sul banco degli imputati tra cui anche il portiere Yann Sommer.

Il numero uno svizzero è stato attaccato duramente da Stefano Sorrentino, ex estremo difensore di Palermo e Chievo Verona per la sua prova contro il Milan, queste le parole pronunciate dall’ex portiere negli studi di Mediaset dopo la fine della partita:

“Sommer sul primo gol non mi è piaciuto, un portiere così non prende gol lì. Non può subire una rete del genere su punizione. Ma anche il terzo è un gol brutto da vedere. Lo insegno ai bambini di 6 anni di non andare fuori così, nella terra di nessuno, in questo modo ha liberato Abraham“.