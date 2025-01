Chi è Mateo Silvetti, la GEMMA argentina che l’Inter ha scovato

In queste ore, come raccolto dalla redazione di Gianluca Di Marzio, sono spuntate le voci di mercato sull’interesse dell’Inter per un giovane talento argentino. Il suo nome è Mateo Thiago Silvetti e si tratta di un esterno d’attacco molto talentuoso.

Il viaggio in Sudamerica nelle scorse settimane a cavallo tra novembre e dicembre di Dario Baccin ha portato senza dubbio grande attenzione da parte del club per talenti presenti in questa regione del mondo e in particolare l’Argentina è sempre stato un Paese con un legame profondo nel club nerazzurro.

Silvetti Inter

Uno dei propositi principali per l’Inter nel 2025 è quello di ringiovanire la rosa perché l’età media della squadra è una delle più alte in Europa e Oaktree vuole abbassarla andando a scovare i migliori talenti giovani da far crescere in casa.

Uno di questi può essere senza dubbio Silvetti che è un giovanissimo di appena 18 anni, ma essendo nato il 14 gennaio 2006 tra pochi giorni ne compirà 19. Il suo cartellino appartiene al Newell’s Old Boys, club argentino nel quale ha giocato da bambino anche un certo Lionel Messi.

Silvetti Transfermarkt

Il valore in denaro che viene assegnato a Mateo Silvetti non è molto alto perché è pari a 1,5 milioni di euro ma per un calciatore così giovane si tratta soltanto di una stima perché in realtà le potenzialità sono ben più alte e molto probabilmente qualora l’Inter si muovesse con un’offerta ufficiale, le richieste del Newell’s saranno ben più alte.

Carriera Silvetti

Come si intuisce dalla giovane età, la carriera di Mateo Silvetti è appena cominciata e si trova ad affrontare le prime esperienze nel calcio “dei grandi” dopo aver completato il percorso nel settore giovanile del Newell’s Old Boys e avendo giocato anche nelle selezioni Under della sua Argentina.

Silvetti ha fatto il suo esordio in prima squadra con il Newell’s lo scorso 19 luglio entrando in campo per gli ultimissimi minuti della sfida contro il Barracas e prendendo il posto di un ex Inter come Ever Banega. Per il giovane talento classe 2006 ad oggi si contano in tutte le competizioni 37 presenze condite da 5 gol e un assist.

Silvetti caratteristiche

Nonostante sia destro di piede, Silvetti non gioca a piede invertito come tanti esterni d’attacco oggi preferiscono muoversi ma viene impiegato stabilmente sulla corsia destra, sebbene possa tranquillamente agire anche sulla fascia sinistra come ha già fatto in alcune circostanze.

Silvetti è alto 175 centimetri ed è dotato di un buon estro che abbina a tanta corsa senza paura di dribblare il diretto avversario nei suoi uno contro uno in fascia grazie ad una buona velocità. Queste sue caratteristiche gli hanno permesso a 18 anni di essere nel giro dell’Argentina Under 20.