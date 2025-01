Cassano spara su Inzaghi: “Perché quei cambi? Ora un grande disastro”

Come di consueto dopo un grande appuntamento calcistico, gli ex calciatori Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano si sono riuniti per commentare i recenti eventi nel mondo del pallone e uno dei temi principali dell’ultima puntata di Viva El Futbol è stato naturalmente il derby vinto dal Milan in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Una delle opinioni più forti l’ha data Cassano che ha attaccato duramente il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi con queste parole: “Dopo il 2-0, l’Inter ha abbassato i ritmi e fatto cambi conservativi, Conceicao invece era avvelenato perché il primo tempo era stato equilibrato e il Milan è andato all’intervallo sotto. Inzaghi ha fatto cambi conservativi, l’altro ha buttato dentro Leao, Loftus e Abraham”.

L’ex attaccante tra le altre di Inter, Roma e Sampdoria, ha poi fatto un parallelismo con lo scorso anno: “L’Inter sulla carta è molto più forte, ma a Inzaghi chiedo perché abbia fatto quei cambi sul 2-0. Ieri sul 2-0 mi è parso di vedere la partita contro l’Atletico Madrid dell’anno scorso, quando l’Inter è uscita dalla Champions League. Ho rivisto quella gara lì io. I giocatori del Milan avevano il veleno nella bocca, i ragazzi sono andati dietro all’allenatore ieri. Per l’Inter ora sono problemi, è un grande disastro“.