I giornali non perdonano Asllani: “E’ il manifesto del disastro”

Non ha certo avuto un grande impatto sulla partita ieri sera Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, entrato nei minuti finali del primo tempo per rimpiazzare l’infortunato Calhanoglu, è stato protagonista in negativo di un paio di episodi.

Il primo in occasione dell’azione che porta alla punizione segnata da Theo Hernandez, che nasce da un pallone sanguinoso perso dallo stesso centrocampista – anche se in maniera totalmente irregolare – sul pressing di Morata. Il secondo, invece, a causa della mancata copertura di Leao sul terzo gol rossonero siglato da Abraham.

Queste sono state infatti le pagelle durissime realizzate dai principali quotidiani sportivi in Italia nei confronti della prestazione di Asllani nella finale di Supercoppa Italiana:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – Non facile entrare in corsa, ma lui fa molto meno del compitino. E il manifesto del disastro è il modo in cui gli scappa Leao sul gol di Abraham

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Perde il pallone (con fallo) da cui nasce la punizione del 2-1. E non legge il taglio di Leao, che poi off re l’assist ad Abraham.

TUTTOSPORT 5 – Lascia troppi spazi.

PASSIONE INTER 4.5 – Perde il pallone nell’azione che porta alla punizione del 2-1, poi si fa sorprendere anche alle spalle da Leao nel gol vittoria del Milan.