Biasin: “Frattesi? Inter apre davanti a questa offerta”

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Davide Frattesi, di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni. In occasione dell’ultimo episodio di L’ascia raddoppia di Cronache Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha commentato le voci in uscita che riguardano il forte centrocampista dell’Inter.

Secondo quanto spiegato dal giornalista, un suo addio immediato nel mercato di gennaio è praticamente da escludere. Questo perché al momento non vi sono club disposti ad assecondare quelle che sono le reali richieste da parte del club nerazzurro per lasciar partire l’ex Sassuolo.

Le parole di Biasin: “Credo che per vedere Frattesi lontano dall’Inter a gennaio, deve arrivare un’offerta che non si può rifiutare, ovvero da 50 milioni. Non credo che ci sia nessuno disposto a spendere 50 milioni. Si è parlato di Tottenham nelle ultime ore, io non credo tantissimo a questa cosa. Credo che a giugno si porrà il problema, ma non è un problema di gennaio”.