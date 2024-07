Svolta Dumfries, c’è la conferma: “Vogliamo l’accordo”

Il futuro di Denzel Dumfries era uno dei maggiori dubbi in casa Inter nelle ultime settimane, con le trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025, ancora in corso. A breve, però, dovrebbe arrivare una soluzione definitiva.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno olandese sembrerebbe ormai intenzionato ad accettare l’offerta di contratto dell’Inter, già avanzata lo scorso inverno e mai modificata, nonostante le richieste molto più alte del giocatore.

L’Inter non ha mai ceduto alla volontà del giocatore (5,5 milioni di euro di ingaggio stagionale), che alla fine dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2028, per una cifra da 4 milioni di euro più bonus. Una fumata bianca molto vicina, come confermato anche da Piero Ausilio:

“Sia noi che lui vogliamo arrivare a un accordo per allungare e migliorare il suo contratto”, queste le sue parole di ieri riportate dall Rosea.