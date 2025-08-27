Nuovo club per Taremi: contatto ufficiale con l’Inter

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato in Italia, l’Inter ha fretta di definire le ultime operazioni sia in entrata che in uscita. Il club nerazzurro, in particolare, spinge per definire la cessione di Mehdi Taremi, attualmente relegato alla formazione U23 dopo essere stato messo ai margini del progetto della prima squadra di Cristian Chivu.

Come riferito da Sky Sport, dopo vari tentativi dalla Premier League andati sin qui a vuoto, nelle scorse ore è stato formulato all’Inter un sondaggio da parte del Panathinaikos. Il club greco si è informato sulle condizioni dell’operazione, prima di avviare una vera e propria trattativa. Al momento non esiste alcuna offerta, ma nelle prossime ore l’affare potrebbe prender piede.

Sempre nella giornata di ieri, anche il Sassuolo ha chiesto informazioni all‘Inter sull’attaccante iraniano. Anche in questo caso, però, l‘Inter non ha ricevuto ancora alcuna richiesta formale per Taremi.