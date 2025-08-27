Fissato il riscatto di Palacios: l’Inter sogna la plusvalenza

Come raccontato nella giornata di ieri, l’Inter ha trovato l’intesa totale con il Santos per il prestito annuale di Tomas Palacios. I brasiliani potranno eventualmente acquistare il classe 2003 a titolo definitivo in futuro, grazie al diritto di riscatto inserito all’interno dell’operazione.

Come riportato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, qualora il Santos decidesse tra un anno di esercitare l’opzione presente sul contratto del difensore, l’Inter andrebbe a mettere a segno una plusvalenza niente male considerato il suo rendimento. Questo perché la cifra per il riscatto è stata fissata sui 10 milioni di euro, mentre l’argentino era sbarcato in Italia per un affare da 6,5 milioni di euro dal Talleres.

Nonostante le sue prestazioni in Italia non siano state costanti, sia in maglia Inter che nel prestito al Monza, la giovane età del ragazzo rappresenta pur sempre un valore aggiunto. Anche per questa ragione Oaktree ha deciso col suo approdo a Milano di investire quasi esclusivamente su profili giovani, così da non disperdere risorse sul mercato.

Come aggiunto dal Corriere dello Sport, sarà il Santos a farsi interamente carico dell’ingaggio di Palacios nel corso del prestito. In caso di riscatto, oltre ad incassare ben 10 milioni di euro, l’Inter manterrà eventualmente pure il 20% sulla futura rivendita del ragazzo.