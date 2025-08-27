Inter su QUESTI due talenti in difesa: spunta un italiano

Dopo aver definito l’addio in prestito al Santos di Tomas Palacios, l’Inter potrebbe finalmente accelerare le pratiche per un nuovo difensore. Il club nerazzurro, sia dal punto di vista numerico che tecnico, avrebbe bisogno di un nuovo centrale con caratteristiche ben definite.

Innanzitutto uno sguardo dovrà essere dato alla carta d’identità, considerata l’età media elevata di tutto il reparto. Inoltre, dovrà essere selezionato un centrale per forza di cose diverso dagli attuali interpreti in organico. Chivu, infatti, per applicare al meglio la sua idea di gioco, avrà bisogno di un difensore veloce, di personalità e forte nei duelli individuali.

Anche in questo caso, in virtù del diktat di Oaktree, si andrà su profili giovani. Secondo Tuttosport, sono due i profili più caldi in questo momento in casa Inter. Il primo rimane Akcicek del Fenerbahce, per il quale sono già stati respinti 16 milioni di euro avanzati dai nerazzurri nei giorni scorsi. Occhi puntati anche su Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach, centrale classe 2005 e Nazionale U20 azzurro.

L’Inter, con i suoi dirigenti, sta valutando in queste ore se ed eventualmente su chi investire il bottino a disposizione sul mercato in entrata. Non è escluso infatti che, qualora la ricerca non dovesse portare i frutti sperati in questi ultimi giorni, l’acquisto di un nuovo centrale possa essere rimandato al prossimo gennaio.