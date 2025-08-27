Pressing Al-Hilal per il nuovo ‘scippo’ all’Inter: ECCO la data

Dopo aver già guastato i piani dell’Inter lo scorso giugno con l’assalto andato a buon fine nei confronti di Simone Inzaghi, l‘Al-Hilal sembra essere deciso a tornare a Milano con una nuova offerta quasi irrinunciabile per convincere un altro interista di vecchia data a trasferirsi in Arabia Saudita.

A confermare le intenzioni del club di Riad ci ha pensato questa mattina Tuttosport, secondo cui sono attesi a breve nuovi contatti. L’Al-Hilal, dopo aver già formulato la propria proposta faraonica, ha intenzione di aumentare il pressing nei confronti del ds Piero Ausilio una volta chiuso ufficialmente il mercato estivo.

Gli arabi torneranno dunque sul direttore sportivo dell’Inter già dai primi giorni di settembre con l’obiettivo di mettere fine ad una storia che dura da 27 anni. Ad oggi non è ancora arrivata una chiusura netta da parte del dirigente alla proposta del club di Inzaghi, così come lo stesso Ausilio non ha comunque accettato alcuna offerta. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno davvero i margini per impostare una trattativa.