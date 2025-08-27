E’ fatta per Oristanio al Parma: l’Inter BATTE cassa

Gaetano Oristanio è pronto al ritorno in Serie A dopo l’ottima stagione disputata con la maglia del Venezia. Il fantasista cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, che in passato aveva avuto anche esperienze in Olanda con il Volendam e in Italia con il Cagliari, era stato ceduto proprio un anno fa dai nerazzurri a titolo definitivo per un affare complessivo da 4 milioni di euro.

L’Inter, allo stesso tempo, si era riservata al momento della cessione al Venezia il 30% sulla futura rivendita del ragazzo. Per questa ragione, i dirigenti interisti stanno seguendo da vicino la trattativa che proprio in queste ore sta per portare Oristanio a diventare un nuovo calciatore del Parma. L’affare tra i club è in dirittura d’arrivo, come confermato da Sky Sport, con il calciatore che sta già eseguendo le visite mediche.

Il Parma ha chiuso con l’operazione con il Venezia sulla base di un prestito annuale con diritto di riscatto da 8,5 milioni di euro. In tal caso, dunque, all’Inter andrebbero ben 2,55 milioni in virtù del 30% sul cartellino mantenuto in fase di vendita.