La Gazzetta è sicura: “Questi due talenti si prenderanno l’Inter”

Quella messa in evidenza contro il Torino all’esordio nel nuovo campionato, era proprio la prestazione che serviva all’Inter per iniziare questa stagione. Per allontanare il malcontento che rischiava di avvicinarsi all’ambiente nerazzurro dopo il tragico epilogo della scorsa annata, la squadra di Cristian Chivu ha regalato a San Siro una goleada spettacolare che ha deliziato ogni tifoso interista.

Oltre alla reazione di leader tecnici come Lautaro, Thuram o Bastoni, il tecnico rumeno è ripartito dal talento subito messo in campo dai nuovi acquisti: su tutti Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny. Il croato, mandato in campo dal primo minuto, ha mostrato una maturità sorprendente per un classe 2003 al debutto in uno stadio da brividi come il Meazza. Il francese, subentrato nella ripresa, alla prima occasione utile ha invece spedito il pallone in rete.

A rubare l’occhio è stato soprattutto il talento di Sucic, la cui personalità ha stregato uno stadio intero. Solido e deciso in fase difensiva, intelligente ed elegante col pallone tra i piedi: l’impressione è che Chivu abbia trovato un calciatore dal talento raro, destinato a grandi cose con la maglia nerazzurra e quella della sua Nazionale.

Come segnalato da La Gazzetta dello Sport, il croato non sarà l’unico a far parlare di sé in questa stagione. Anche Andy Diouf, ultimo arrivato di casa Inter che ha esordito per una manciata di minuti nel finale del match contro il Torino, sembra avere delle qualità interessanti. La rosea ha dunque profetizzato che “Petar Sucic e Andy Diouf si prenderanno l’Inter”, facendo ricredere quanti hanno criticato il mercato nerazzurro di questa estate.