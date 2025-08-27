Biglietti Inter-Udinese: info e come acquistare
Le info per l'acquisto dei ticket per la gara del 2° turno di Serie A
Dopo una grandiosa prestazione al debutto in Serie A a San Siro contro il Torino, nella seconda giornata di campionato l’Inter scenderà di nuovo in campo tra le mura amiche. Il prossimo avversario sarà l’Udinese allenata da Kosta Runjaic che nel primo turno ha pareggiato 1-1 in casa con il Verona.
Il fischio d’inizio di Inter-Udinese è in programma per domenica 31 agosto alle ore 20:45 (qui le info su dove vederla in TV e streaming). Questa contro la squadra friulana sarà anche l’ultima gara che Cristian Chivu e i suoi ragazzi dovranno disputare con la sessione estiva di mercato ancora aperta.
Biglietti Inter-Udinese, 31 agosto 2025: fasi di vendita
Per Inter-Udinese di domenica 31 agosto alle ore 20:45, è già iniziata la vendita libera dei biglietti e quindi ogni tifoso potrà adesso liberamente accedere alla fase di acquisto di uno o più tagliandi, direttamente con questo link che porta al sito ufficiale del club nerazzurro e senza dove attendere la conclusioni di fasi dedicate solo ad abbonati o a possessori di altre tessere.
Biglietti Inter-Udinese, 31 agosto 2025: info e prezzi
Di seguito riportiamo l’elenco dei prezzi per ciascuno dei settori in cui sono disponibili dei biglietti per la sfida tra Inter e Udinese allo stadio Meazza del prossimo 31 agosto 2025 suddivisi anche per fascia Base, Plus o Hospitality. Tutti i prezzi qui di seguito riportati sono prezzi di partenza dei vari pacchetti in ciascun settore.
BASE:
TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 70 EURO
TRIBUNA ONORE G (RIDUZIONE U16) – 70 EURO
POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 59 EURO
POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 110 EURO
PRIMO ROSSO CENTRALE – 55 EURO
PRIMO ROSSO LATERALE – 35 EURO
SECONDO ROSSO CENTRALE – 55 EURO
SECONDO ROSSO LATERALE (RIDUZIONE U30) – 39 EURO
TERZO ROSSO CENTRALE – 25 EURO
TERZO ROSSO – 10 EURO
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 158 – 99 EURO
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 120 EURO
POLTRONCINA ARANCIO (157/163) – 80 EURO
PRIMO ARANCIO – 75 EURO
PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 29 EURO
SECONDO ARANCIO CENTRALE – 52 EURO
SECONDO ARANCIO (U30) – 44 EURO
SECONDO ARANCIO LATERALE – 25 EURO
SECONDO VERDE (U30) – 25 EURO
SECONDO BLU – 19 EURO
PLUS:
TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 80 EURO
TRIBUNA ONORE G – 80 EURO
POLTRONCINA ROSSA (P-R) – 110 EURO
POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 69 EURO
POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 130 EURO
PRIMO ROSSO CENTRALE – 99 EURO
PRIMO ROSSO – 69 EURO
PRIMO ROSSO LATERALE – 39 EURO
SECONDO ROSSO CENTRALE – 60 EURO
SECONDO ROSSO (RIDUZIONE U30) – 43 EURO
SECONDO ROSSO LATERALE (RIDUZIONE U30) – 39 EURO
TERZO ROSSO – 14 EURO
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 139 EURO
POLTRONCINA ARANCIO (157/163) – 99 EURO
PRIMO ARANCIO – 88 EURO
PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 33 EURO
SECONDO ARANCIO – 49 EURO
SECONDO ARANCIO LATERALE – 28 EURO
SECONDO BLU (U16) – 22 EURO
HOSPITALITY:
TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 249 EURO
PRIMO ROSSO – 199 EURO
TRIBUNA ARANCIO 164 – 199 EURO
SKYLOUNGE ARANCIO 3 – 299 EURO
PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 149 EURO