27 Agosto 2025

Biglietti Inter-Udinese: info e come acquistare

Le info per l'acquisto dei ticket per la gara del 2° turno di Serie A

Dopo una grandiosa prestazione al debutto in Serie A a San Siro contro il Torino, nella seconda giornata di campionato l’Inter scenderà di nuovo in campo tra le mura amiche. Il prossimo avversario sarà l’Udinese allenata da Kosta Runjaic che nel primo turno ha pareggiato 1-1 in casa con il Verona.

Il fischio d’inizio di Inter-Udinese è in programma per domenica 31 agosto alle ore 20:45 (qui le info su dove vederla in TV e streaming). Questa contro la squadra friulana sarà anche l’ultima gara che Cristian Chivu e i suoi ragazzi dovranno disputare con la sessione estiva di mercato ancora aperta.

Biglietti Inter-Udinese, 31 agosto 2025: fasi di vendita

Per Inter-Udinese di domenica 31 agosto alle ore 20:45, è già iniziata la vendita libera dei biglietti e quindi ogni tifoso potrà adesso liberamente accedere alla fase di acquisto di uno o più tagliandi, direttamente con questo link che porta al sito ufficiale del club nerazzurro e senza dove attendere la conclusioni di fasi dedicate solo ad abbonati o a possessori di altre tessere.

Biglietti Inter-Udinese, 31 agosto 2025: info e prezzi

Di seguito riportiamo l’elenco dei prezzi per ciascuno dei settori in cui sono disponibili dei biglietti per la sfida tra Inter e Udinese allo stadio Meazza del prossimo 31 agosto 2025 suddivisi anche per fascia Base, Plus o Hospitality. Tutti i prezzi qui di seguito riportati sono prezzi di partenza dei vari pacchetti in ciascun settore.

BASE:

TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 70 EURO

TRIBUNA ONORE G (RIDUZIONE U16) – 70 EURO

POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 59 EURO

POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 110 EURO

PRIMO ROSSO CENTRALE – 55 EURO

PRIMO ROSSO LATERALE – 35 EURO

SECONDO ROSSO CENTRALE – 55 EURO

SECONDO ROSSO LATERALE (RIDUZIONE U30) – 39 EURO

TERZO ROSSO CENTRALE – 25 EURO

TERZO ROSSO – 10 EURO

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 158 – 99 EURO

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 120 EURO

POLTRONCINA ARANCIO (157/163) – 80 EURO

PRIMO ARANCIO – 75 EURO

PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 29 EURO

SECONDO ARANCIO CENTRALE – 52 EURO

SECONDO ARANCIO (U30) – 44 EURO

SECONDO ARANCIO LATERALE – 25 EURO

SECONDO VERDE (U30) – 25 EURO

SECONDO BLU – 19 EURO

PLUS:

TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 80 EURO

TRIBUNA ONORE G – 80 EURO

POLTRONCINA ROSSA (P-R) – 110 EURO

POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 69 EURO

POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 130 EURO

PRIMO ROSSO CENTRALE – 99 EURO

PRIMO ROSSO – 69 EURO

PRIMO ROSSO LATERALE – 39 EURO

SECONDO ROSSO CENTRALE – 60 EURO

SECONDO ROSSO (RIDUZIONE U30) – 43 EURO

SECONDO ROSSO LATERALE (RIDUZIONE U30) – 39 EURO

TERZO ROSSO – 14 EURO

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 139 EURO

POLTRONCINA ARANCIO (157/163) – 99 EURO

PRIMO ARANCIO – 88 EURO

PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 33 EURO

SECONDO ARANCIO – 49 EURO

SECONDO ARANCIO LATERALE – 28 EURO

SECONDO BLU (U16) – 22 EURO

HOSPITALITY:

TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 249 EURO

PRIMO ROSSO – 199 EURO

TRIBUNA ARANCIO 164 – 199 EURO

SKYLOUNGE ARANCIO 3 – 299 EURO

PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 149 EURO

