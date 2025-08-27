In seguito a un avvio di campionato piuttosto facile per l’arbitro che ha diretto Inter-Torino, gara valida per il primo turno di Serie A, l’AIA ha emesso oggi le designazioni per la seconda giornata che andrà in scena questo fine settimana. I nerazzurri di Chivu ospiteranno a San Siro l’Udinese di Kosta Runjaic.

Per Inter-Udinese l’AIA ha deciso di puntare su Matteo Marchetti come arbitro della sfida. Il direttore di gara della sezione di Ostia Lido sarà coadiuvato da Baccini e Colarossi come assistenti mentre il quarto ufficiale del match sarà Zufferli. In sala VAR saranno invece presenti Marini e il suo assistente Aureliano.

I precedenti dell’Inter con Marchetti come arbitro possono lasciar ben sperare. Il fischietto romano ha infatti già diretto otto partite dei nerazzurri nella sua carriera e ben sette di queste sono finite con un successo per l’Inter. L’unica sconfitta risale al 4 maggio 2024 quando la squadra allora allenata da Inzaghi perse 1-0 sul campo del Sassuolo.