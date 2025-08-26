Tomas Palacios al Santos: formula e dettagli – ESCLUSIVA

Dopo settimane di trattative intense, finalmente l’Inter è riuscita a raggiungere un accordo per la cessione di Tomas Palacios. Il centrale argentino, sbarcato a Milano la scorsa estate, aveva ricevuto diverse proposte dall’Europa e non solo dopo aver saputo di non rientrare nei piani futuri del club nerazzurro per la nuova stagione.

Il classe 2003 già lo scorso gennaio aveva lasciato l’Inter a titolo temporaneo per affrontare la seconda parte della stagione con il Monza. Rientrato in maglia nerazzurra per affrontare il Mondiale per Club, Palacios aveva trascorso parte delle vacanze estive insieme a capitan Lautaro Martinez prima di tornare ad Appiano Gentile e rimettersi al lavoro con i compagni per preparare la nuova annata.

Dopo aver approfondito diverse piste europee ed essere stato più volte sul punto di salutare, ad avere la meglio è stato il Santos. Nelle scorse ore, come verificato dalla nostra redazione, la trattativa in gran segreto con i brasiliani ha portato ad un accordo tra i due club.

Per quanto riguarda i contorni dell’operazione, stando a quanto raccolto da Passione Inter, Palacios si trasferirà subito al Santos con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una volta limati gli ultimi dettagli, il difensore avrà il via libera per lasciare l’Inter. Nelle prossime ore è dunque attesa l’intesa totale che porterà all’addio ufficiale e ad un possibile nuovo innesto in entrata per i nerazzurri.