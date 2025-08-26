Salta Juve-Inter, è UFFICIALE: squalifica pesante

Si è aperta con una goleada la nuova stagione dell’Inter di Cristian Chivu. La formazione nerazzurra, accompagnata da numerose incognite dopo l’amaro epilogo della scorsa annata, ha saputo risollevarsi in poco tempo lanciando un segnale inequivocabile per le avversaria. Il 5-0 ai danni del Torino, infatti, ha mostrato quella fame di vittoria nei calciatori che i tifosi si aspettavano di ritrovare.

I nerazzurri, dopo il debutto convincente, torneranno in campo domenica sera ancora al Meazza contro l’Udinese, ultima sfida prima della sosta di settembre. Al rientro dalle Nazionali, invece, ad attendere la squadra di Chivu sarà il derby d’Italia in casa della Juventus. Un big match che arriva già alla terza giornata di campionato e che può dire tanto sulla nuova mentalità di questa squadra.

Grande assente di Juve-Inter, come ufficializzato dal giudice sportivo questo pomeriggio, sarà Andrea Cambiaso. Il terzino bianconero è stato punito con il rosso diretto nel corso dell’ultima giornata nella gara contro il Parma per aver colpito Lovik con una manata.

Questa la nota del giudice che ha comminato ben due gare di squalifica a Cambiaso, rendendolo indisponibile per Juve-Inter: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CAMBIASO Andrea (Juventus): per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”.