In Turchia SICURI: “Questo difensore ad un passo dall’Inter”

Con la cessione di Tomas Palacios in dirittura d’arrivo verso il Santos, l’Inter potrebbe tornare a scatenarsi sul mercato in entrata. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe ancora definire un colpo in difesa per rimpiazzare numericamente l’addio del centrale argentino.

Stando a quanto riportato quest’oggi in Turchia da Gazeta Arena, i dirigenti interisti starebbero per chiudere l’acquisto di un giovane talento nei radar da settimane. Si tratta di Yusuf Akçiçek, centrale classe 2006 del Fenerbahce per il quale era già stata rifiutata nei giorni scorsi un’offerta nerazzurra da circa 17 milioni di euro.

Secondo il quotidiano turco, l’Inter avrebbe approfondito i contatti nelle ultime ore e starebbe valutando una controproposta da oltre 20 milioni di euro, lasciando al Fenerbahce una percentuale del 10% sulla futura rivendita. La trattativa sarebbe avanzata ed in settimana le parti potrebbero trovare un accordo per il trasferimento di Akçiçek in maglia nerazzurra.

Questa l’indiscrezione lanciata in Turchia dopo gli ultimi contatti: “Il difensore centrale del Fenerbahce Yusuf Akçiçek è in viaggio verso l’Inter! Il giovane difensore del Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek, è stato contattato dall’Inter. Il trasferimento dovrebbe concludersi questa settimana”.