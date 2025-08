Taremi fa saltare la cessione: rifiutata nuova destinazione

La cessione di Mehdi Taremi da parte dell’Inter dovrà attendere ancora qualche giorno. Nonostante da settimane il club nerazzurro abbia comunicato al calciatore di essere in uscita, sino a questo momento le varie trattative avviate non sono mai arrivate ad una conclusione.

Questo perché il calciatore, che sin dal primo istante si è subito detto disponibile ad assecondare le idee della società interista nei suoi confronti, non ha però aperto ai due club che più di altri si sono avvicinati al suo cartellino. Il primo, come raccontato nelle scorse settimane, è stato il Botafogo ad incassare un no da parte del centravanti.

Nelle scorse ore, come rivelato da Sky Sport, sempre dal Brasile è stato il Flamengo ad essere scartato dallo stesso Taremi. I brasiliani avevano deciso di virare sull’iraniano dopo il primo rifiuto di Beltran della Fiorentina al trasferimento. Anche l’attaccante dell’Inter, così come l’argentino, ha comunicato di non essere interessato alla destinazione.

Rimangono invece aperte nel futuro di Taremi le numerose piste che portano alla Premier League, ma anche in Turchia dietro il forte interesse del Besiktas.