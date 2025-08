Assalto del Basilea: può lasciare l’Inter subito

Tentativo concreto da parte del Basilea per un calciatore dell’Inter che può lasciare immediatamente l’organico. Come anticipato nei giorni scorsi dall‘esclusiva riportata da Passione Inter, infatti, si sta per concretizzare la cessione in prestito di un calciatore nerazzurro.

A confermarlo è Fabrizio Romano che su X ha raccontato del tentativo serio da parte del Basilea per avere in prestito Tomas Palacios fino al giugno 2026. Come riferito dal giornalista, “le discussioni sono in corso, visto che Palacios ha davanti a sé diverse opzioni, anche se il Basilea sta spingendo”.

Il centrale argentino, che ha trascorso gli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito al Monza, era rientrato in tempo per prendere parte al Mondiale per Club, Come avevamo riportato nei giorni scorsi, però, Palacios non rientra ancora nei piani dell‘Inter che con il suo entourage sta lavorando su una nuova cessione in prestito.