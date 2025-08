Pedullà: “La rottura di Lookman nuocerà alla trattativa”

Ademola Lookman ha preso una posizione forte nelle ultime ore e non sembra intenzionato a fare passi indietro. L’attaccante nigeriano non si è presentato all’allenamento odierno e, inoltre, avrebbe anche già svuotato il suo armadietto a Zingonia. Una manifestazione chiara della sua volontà di andarsene per vestire la maglia dell’Inter.

Sul tema è intervenuto anche Alfredo Pedullà, che ha commentato la situazione attuale, facendo il punto sulla strategia adottata dallo stesso Lookman, ma anche dall’Inter, che non sembra intenzionata a mollare la pista che porta all’attaccante degli orobici.

Queste le sue parole:

“Lookman non si è presentato a Zingonia, era atteso per una seduta individuale dopo l’infortunio. Sciopero a oltranza, vuole l’Inter ad oltranza. La cifra è stabilita e l’Inter la conosce. Fin qui, legittimamente dal suo punto di vista, ha ritenuto opportuno non mettere sul tavolo. Al tempo stesso l’Inter non sta valutando a soluzioni alternative e non sta pensando ad altri ruoli. Lookman viene consigliato in questo modo dai suoi agenti. Io penso che i consigli debbano essere giusti e questo modo di rompere andrà a nuocere sulla trattativa per quanto riguarda la tempistica. L’Inter sono convinto che andrà fino in fondo, non solo perché non ha cercato alternative, ma perché è la pedina che serve a Chivu per il salto di qualità”.