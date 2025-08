Rivoluzione VAR, svolta UFFICIALE in Serie A

Una novità sostanziale verrà introdotta nel protocollo Var del campionato italiano a partire da questa nuova stagione. Come annunciato ufficialmente questa mattina durante il raduno precampionato dell’AIA a Cascia da Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, assisteremo ad una svolta rivoluzionaria con l’avvio della nuova Serie A.

Gli arbitri, da quest’anno, potranno infatti spiegare al pubblico le decisioni Var in tempo reale, come già accaduto durante l’ultimo Mondiale per Club. Il direttore di gara potrà quindi comunicare con tutto lo stadio per motivare le scelte prese in seguito all’intervento del Var su un determinato episodio per cercare di smorzare sul nascere eventuali polemiche.

Con queste parole, il designatore Rocchi ha confermato la novità: “Vogliamo aumentare la trasparenza. Il numero degli arbitri è stato ridotto proprio per puntare sulla qualità. È impossibile avere giudizi sempre uniformi, perché ogni episodio è diverso e ogni arbitro è una persona, non una macchina”.