Addio Taremi in stand-by: l’Inter sta aspettando una mossa

La rivoluzione in attacco dell’Inter è in attesa di essere completata con l’eventuale arrivo di Ademola Lookman. Il nigeriano sarebbe il terzo nome nuovo nel reparto offensivo e andrebbe a rinnovare completamente il roster alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez. Dopo Arnautovic e Correa, infatti, anche Mehdi Taremi è destinato all’addio.

Secondo Tuttosport, l’attaccante iraniano avrebbe già un accordo con il Besiktas. Il club turco, però, in questo momento si farebbe avanti con l’Inter solo per un prestito. Una formula che non soddisfa la volontà del club nerazzurro.

L’Inter, infatti, vorrebbe cedere Taremi a titolo definitivo. In questo senso, scrive sempre il quotidiano torinese, si starebbero aspettando offerte per un trasferimento a titolo definitivo dalla Premier League.