Sucic emblema dell’Inter di Chivu con un rischio da evitare

Dopo i primi lampi mostrati durante il Mondiale per Club, Petar Sucic ha subito messo a referto un primo assist nel test amichevole disputato la scorsa domenica contro l’Inter U23. Un pallone perfetto per mandare a rete Lautaro Martinez a dimostrazione delle sue qualità sia tecniche a supporto di un’ottima visione di gioco.

Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, Sucic potrebbe diventare il vero simbolo dell‘Inter di Cristian Chivu. Una squadra che il tecnico rumeno ha definito ‘ibrida’ durante la prima conferenza stampa di questa stagione, proprio come il centrocampista croato. Un calciatore camaleontico, capace di saper interpretare più ruoli e compiti diversi.

Insomma, una duttilità che si rivelerà senz’altro preziosa alla lunga della stagione per un allenatore che ama svariare come Chivu. Allo stesso tempo, però, l’allenatore dovrà fare in modo che questa enorme disponibilità tattica non diventi una ricerca costante d’identità: sarà questa la sfida più difficile in questa prima annata in cui Sucic dovrà confermare quanto di buono ha già fatto vedere in altri contesti, ma con meno pressione sulle spalle.