Nico Paz all’Inter, l’affare riprende quota: che succede

Continua a regnare l’incertezza intorno al vero grande intrigo di mercato di questa estate che riguarda Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano vuole solo l‘Inter ed ha deciso di andare allo scontro totale con l’Atalanta pur di ottenere il via libera per la cessione. Uno scenario divenuto inevitabile dopo il muro eretto dai Percassi intorno al calciatore davanti ai ripetuti tentativi nerazzurri.

In attesa di capire chi avrà la meglio in questo delicato braccio di ferro, in casa Inter potrebbero tornare di moda altri obiettivi per l’attacco. Stando a quanto riportato da Agipronews, per i bookmakers il candidato numero uno qualora saltasse la trattativa per Lookman, tornerebbe ad essere Nico Paz. L’argentino viene infatti quotato da Snai ben 3,50, leggermente più avanti rispetto alla quota 4 assegnata a Nkunku.

Decisamente più staccato Federico Chiesa, il cui trasferimento dal Liverpool all‘Inter viene pagato addirittura 8 volte la posta su Planetwin365. Vedremo dunque chi sarà ad avere la meglio in questa appassionante telenovela di mercato, con il nome di Lookman che – nonostante gli ostacoli ancora presenti sul suo tragitto – rimane il super favorito.