Clamoroso Lookman: “Ha svuotato l’armadietto”

Lo scontro tra l’Atalanta e Ademola Lookman è iniziato e i toni si stanno facendo sempre più netti, soprattutto da parte del nigeriano, che sembra aver scelto la via della rottura totale. Il giocatore, infatti, non solo non si è presentato anche oggi all’allenamento a Zingonia, ma avrebbe compiuto un altro gesto molto forte.

Infatti, come raccontato da Sky Sport, “Lookman ha svuotato l’armadietto”, in una situazione che sembra ricalcare quanto accaduto la scorsa estate con Koopmeiners. Tuttavia, l’attaccante non avrebbe presentato alcun certificato medico per giustificare la sua assenza.

Da capire, allora, quale sarà la posizione dell’Atalanta in merito, in attesa di una nuova offerta dell’Inter che sembra poter arrivare nei prossimi giorni.