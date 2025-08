Lookman SALTA ancora l’allenamento: cosa succede ora

Ademola Lookman ha preso la sua decisione: il nigeriano vuole giocare con l’Inter e ha rotto completamente i rapporti con l’Atalanta, per convincere il club a lasciarlo partire. Dopo i messaggi social e l’assenza di ieri in allenamento, ha mandato un altro segnale chiaro.

Infatti, come riportato da Sportitalia, Lookman non si è presentanto di nuovo a Zingonia. Uno scontro totale con il club orobico, dal momento che la seduta di allenamento era concordata insieme al giocatore, per proseguire il programma di recupero dall’infortunio.

Da capire, allora, quali saranno gli sviluppi futuri, con l’Atalanta che si è messa di traverso per il suo addio, ma che ora si ritrova con un giocatore totalmente separato in casa. Dal canto suoi, invece, l’Inter sarebbe pronta a un rilancio dell’offerta.