FRENATA Inter nella trattativa: cosa sta succedendo

La trattativa più calda in casa Inter riguarda senza dubbio Ademola Lookman, ma la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche su altri fronti. Soprattutto in uscita. Le cessioni, infatti, giocano un ruolo fondamentale per finanziare eventuali altri colpi.

Tra queste, sembra essersi arenata nelle ultime ore quella per l’addio di Sebastiano Esposito. L’attaccante sembrava essere a un passo dal Cagliari, ma, come raccontato da Gianluca Di Marzio, il club cagliaritano avrebbe cambiato le carte in tavola all’ultimo.

La cifra da 4 milioni di euro, più il 50% sulla rivendita, sarebbe stata abbassata a 3 milioni più bonus legati alla salvezza. Proprio su questo aspetto si starebbe ancora lavorando, secondo il Corriere dello Sport, in un clima comunque di diffuso ottimismo per la chiusura. A pesare potrebbe essere anche la volontà di Esposito, fortemente interessato al trasferimento in Sardegna.