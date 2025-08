Sky svela tutte le ALTERNATIVE dell’Inter a Lookman

Ademola Lookman è il primo e unico obiettivo in attacco dell’Inter. Tuttavia, in questi giorni la trattativa si è fatta sempre più intricata, con l’Atalanta si è messa di traverso in merito all’addio del nigeriano, complicando i piani nerazzurri.

Al momento, l’Inter è ancora pienamente concentrata su questa trattativa, ma Sky Sport ha cominciato a fare il punto su quelle che potrebbe essere alcune alternative a Lookman. In primis, sono stati esclusi i nomi di Chiesa e Dybala, così come quello di Nico Gonzalez.

In caso di rinuncia a Lookman, infatti, i nerazzurri cercheranno profili molto specifici. Nkunku, Sancho, Garnacho o Nusa, sono questi i tipi di giocatori sui quali la dirigenza potrebbe concentrarsi nelle prossime settimane.