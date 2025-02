Tentativo dell’Inter a gennaio per una punta: ecco perché è saltato

Questa voce circolava già parecchio ma adesso è arriva un’altra conferma anche dal Quotidiano Sportivo. Secondo quanto riportato da questo giornale, l’Inter nello scorso mercato di gennaio ha realmente fatto un tentativo per consegnare a Simone Inzaghi un nuovo giocatore d’attacco, utile per la seconda parte di stagione.

Le cause per cui questo innesto non è stato portato a termine sono di natura numerica. Nella rosa nerazzurra sono presenti cinque attaccanti di ruolo: due sono gli intoccabili trascinati Lautaro Martinez e Marcus Thuram che formano la coppia titolare. Alle loro spalle ci sono tre giocatori molto più in difficoltà.

Mehdi Taremi è arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Porto e fin qui ha convinto poco. Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono invece all’Inter da più tempo e sono in scadenza a giugno. Serviva un loro addio a gennaio per prendere una nuova punta ma entrambi hanno rifiutato le possibili destinazioni preferendo restare ad Appiano.