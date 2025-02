I CALENDARI di Inter e Napoli: gare difficili prima dello scontro diretto

Dopo il ko a Firenze, l’Inter si trova costretta ad inseguire il Napoli in classifica con tre punti di distacco. Fra tre settimane andrà inoltre in scena uno scontro diretto allo stadio Maradona che potrebbe consentire ai nerazzurri di cancellare questa distanza che ha nei confronti dei partenopei. Ma chi arriva allo scontro diretto con il calendario migliore?

L’Inter dovrà giocare una partita in più del Napoli da qui al big match del Maradona (la cui data è ancora da stabilire ma si giocherà sabato 1 o domenica 2 marzo). La squadra di Antonio Conte, come si sa, adesso ha solo da giocare il campionato e prima dell’Inter incontrerà ancora Udinese, Lazio e Como (le ultime due in trasferta).

Lo svantaggio – ma anche motivo di orgoglio – per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi è avere tanti impegni nelle coppe. Pochi giorni prima del viaggio a Napoli i nerazzurri infatti sfideranno la Lazio a San Siro per i quarti di Coppa Italia. Inoltre per la Serie A, l’Inter gioca ancora contro Fiorentina, Juventus e Genoa (unica trasferta quella contro i bianconeri).