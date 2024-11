Tesoretto Inter sul mercato: “Subito un colpo per Inzaghi”

Tra poche settimane si riaprirà ufficialmente il calciomercato nel campionato italiano. Per quanto riguarda l’Inter, Marotta ha già anticipato che il club nerazzurro potrebbe effettivamente muoversi in entrata per qualche giovane opportunità seguendo quindi le linee guida dettate da Oaktree.

Nonostante lo scarso impiego delle seconde linee, l’Inter non si muoverà in attacco. I contratti in scadenza di Correa e Arnautovic impediscono al club di potersi muovere subito con libertà: da qui la scelta di rinforzare eventualmente altri settori.

Come spiegato sul canale Youtube di Passione Inter da Giorgio Musso di Calciomercato.it, Inzaghi potrebbe chiedere davanti ad un tesoretto di mercato di puntare sull’arrivo di un nuovo esterno. In attesa di valutare la miglior condizione di Buchanan, è sulle fasce che il tecnico avrebbe bisogno di ampliare le rotazioni nerazzurre.

Queste le parole del giornalista: “Un ritocco potrebbe far comodo a Simone Inzaghi, soprattutto sulle corsie esterne. Visto il rendimento di Correa e Arnautovic, qualcosina servirebbe pure in attacco, ma l’investimento l’Inter lo ha programmato per la prossima estate. Potrebbe arrivare un esterno, ma tutto dipende dalle condizioni di Buchanan. Inzaghi ci fa grande affidamento per le rotazioni nelle prossime settimane, ma non gioca una partita ufficiale da oltre quattro mesi per l’infortunio in Coppa America”.

Per quanto riguarda il budget a disposizione, questo secondo Musso potrebbe arrivare in parte dal piazzamento in Champions League nella prima fase: “Un accesso diretto agli ottavi di Champions consegnerebbe all’Inter un tesoretto intorno ai 10 milioni di euro che potrebbero far comodo. L’Inter potrebbe investirli tutti o in parte in estate, ma con una porticina aperta per gennaio. In caso di rinforzo sulle fasce, Carlos Augusto farebbe a tutti gli effetti da vice Bastoni”.