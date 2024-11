Il Napoli provoca, Inzaghi fa muro: il DIKTAT ad Appiano

Quanto avvenuto dopo la partita tra Inter e Napoli, in un certo senso Simone Inzaghi lo ha già vissuto un anno fa. In quel caso, a fare da antagonista c’era Massimiliano Allegri con le sue frecciatine (“Guardie e ladri”) rivolte al mondo nerazzurro. Stavolta, invece, si ritrova di fronte l’ex Antonio Conte che ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo ‘sospetto’ proprio al termine del match di domenica sera.

Ora come un anno fa, la risposta di Inzaghi arriverà solamente tramite il lavoro. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Inter non ha alcuna intenzione di cadere nelle provocazioni ricevute dai suoi avversari. Anzi, l’allenatore ha dato ordine di schivare qualsiasi polemica e far parlare solamente il campo nelle prossime partite.

Ad Appiano Gentile sono anzi convinti che questa atmosfera, come già avvenuto nella passata stagione, alla lunga possa aiutare ancora di più a compattare tutto l’ambiente: nessun calciatore dell’Inter ha chiaramente gradito la polemica sollevata da Conte e son tutti pronti ad allinearsi alla strategia dettata dal proprio allenatore.