Inter U23, Oaktree fa sul serio: ECCO in quale stadio giocherà

Il progetto Under 23 dell’Inter è pronto a prendere quota sulla spinta fortissima di Oaktree. Il fondo statunitense ha dimostrato sin dal primo giorno di credere tantissimo nei giovani e di voler ‘svecchiare’ nel tempo anche la prima squadra. Un processo che inevitabilmente passerà anche da una seconda squadra da far giocare in un campionato professionistico come la Serie C.

Con ogni probabilità, l’Inter U23 inizierà dalla prossima stagione le proprie attività. Come riferito questa mattina da Tuttosport, a capo del progetto potrebbe esserci Dario Baccin, attualmente vice del direttore sportivo Piero Ausilio. Casting apertissimo per quanto riguarda il ruolo di allenatore, con la certezza che chi arriverà dovrà impostare il proprio lavoro sul 3-5-2 utilizzato da Simone Inzaghi in prima squadra.

Nel frattempo, Oaktree si sta immergendo totalmente in questo progetto ed ha già buttato solide fondamenta. Per questa ragione sono stati definiti due temi importantissimi: la nuova Inter U23 si allenerà innanzitutto sul sintetico del centro sportivo Giacinto Facchetti a Interello.

Per quanto riguarda i match casalinghi, invece, è stato individuato dal club il ‘Varesina Stadium‘ di Venegono Superiore. Si tratta di un vero gioiellino dotato di tribuna coperta per 600 spettatori. Un impianto perfetto per l’Under 23 in quanto omologato ai parametri della Serie C.