Oaktree vuole la seconda squadra: 3 nomi per l’allenatore dell’Inter

L’arrivo di Oaktree al comando dell’Inter ha rinnovato le ambizioni del progetto nerazzurro, con l’obiettivo di far crescere la società in tutti i sensi, sia a livello tecnico, che economico. Tra i traguardi che la nuova proprietà vuole raggiungere c’è anche quello della seconda squadra.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, Oaktree vorrebbe puntare sulla creazione di una rosa per partecipare al campionato di Serie C. Il tutto al netto dei problemi logistici, riguardanti la possibilità di avere uno slot in uno dei tre gironi e le difficoltà nel garantire strutture adeguate.

La volontà di puntare su questo progetto, però, ci sarebbe tutta. Il responsabile dovrebbe essere Dario Baccin, mentre per il ruolo di allenatore ci sarebbero tre nomi in lizza: l’attuale tecnico della Primavera, Andrea Zanchetta, l’ex Cristian Chivu e Samir Handanovic.