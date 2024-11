L’acquisto ideale per l’Inter sul mercato di gennaio secondo l’IA

Da ormai diverse settimane si discute su quella che potrebbe essere la strategia dell’Inter in vista del mercato di gennaio, anche in virtù di quanto visto in questa prima parte di stagione. A tal proposito, ci rifacciamo alle parole pronunciate di recente da Beppe Marotta con le quali il presidente nerazzurro ha aperto a possibili movimenti in entrata ad una condizione: puntare su calciatori giovani.

Anche per questa ragione, abbiamo chiesto a Chat GPT di indicarci quale sarebbe in questo contesto il colpo ideale di mercato dell’Inter per la finestra di gennaio. Rispettando i parametri fissati da Marotta, in linea dunque con le direttive di Oaktree, è stato indicato da parte dell’intelligenza artificiale il profilo di un giovane attaccante.

Stiamo parlando di Jonathan David, centravanti classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille il prossimo giugno 2025. Chat GPT ha preferito il canadese ad altri candidati essenzialmente per due motivi: il primo riguarda il contratto in scadenza a fine stagione, il secondo la possibilità di poter anticipare il colpo di qualche mese per sorprendere le concorrenti e strapparlo comunque ad un prezzo agevolato.

Come abbiamo già spiegato nelle scorse settimane, l’Inter non avrà alcuna chance di anticipare a gennaio il colpo David. Questo perché il canadese non ha passaporto comunitario e il club nerazzurro non ha più slot extra da poter occupare a gennaio.

Esclusa la possibilità di andare su David, Chat GPT ha suggerito all’Inter un eventuale esterno qualora Dumfries dovesse andar via. Per questo motivo è stato fatto il nome di Jeremie Frimpong, fortissimo esterno destro di Nazionalità Olandese di proprietà del Bayer Leverkusen, il cui costo però risulta proibitivo per i nerazzurri.

In difesa, invece, il miglior profilo sul mercato viene considerato quello di Jaka Bijol, di poco preferito ad un’altra pedina come Olivier Boscagli per “la sua solidità difensiva e la capacità di impostare il gioco dalla retroguardia”.